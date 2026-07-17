Бывший тренер «Спартака» дал совет сборной Испании перед финалом ЧМ-2026

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль посоветовал Испании сохранять спокойствие в финале ЧМ-2026

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал совет сборной Испании перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года со сборной Аргентины. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению испанского специалиста, игра будет очень эмоциональной. «Но Испании нужно сохранять спокойствие и не играть в аргентинском стиле», — посоветовал Абаскаль.

Тренер отметил, что в полуфинале с Францией Испания была на пике своего уровня. «Они знали, как играть в футбол с мячом и без него. Они все контролировали. Финал будет совершенно другим», — заявил Абаскаль.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля.