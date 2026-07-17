Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
15:45, 17 июля 2026Спорт

Бывший тренер «Спартака» дал совет сборной Испании перед финалом ЧМ-2026

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль посоветовал Испании сохранять спокойствие в финале ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stupnikov Alexander / Spartak.com / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль дал совет сборной Испании перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года со сборной Аргентины. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению испанского специалиста, игра будет очень эмоциональной. «Но Испании нужно сохранять спокойствие и не играть в аргентинском стиле», — посоветовал Абаскаль.

Тренер отметил, что в полуфинале с Францией Испания была на пике своего уровня. «Они знали, как играть в футбол с мячом и без него. Они все контролировали. Финал будет совершенно другим», — заявил Абаскаль.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище
    Дачников призвали ловить слизней на пиво
    Россия и Азербайджан договорились о дальнейших отношениях
    Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»
    Названа причина смерти вдовы Маслякова
    В Китае оценили резкую риторику Трампа в адрес Пекина
    В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву
    Эректильная дисфункция оказалась ранним признаком опасных заболеваний
    Россиянам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны
    Власти постсоветской страны обвинили в обогащении на закупке газа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok