Власти Подмосковья озаботились ценами на маски

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе производятся около трех миллионов медицинских масок в сутки. Об этом он рассказал в эфире телеканала «360», передает РИА Новости.

По его словам, в последнее время в регионе открылось 11 предприятий по производству масок. «Задача — снизить, радикально снизить цену. Потому что маска все-таки останется, как и прежде, обязательным атрибутом, пока не будет вакцины, пока не будет снята угроза», — отметил он.

Воробьев напомнил, что пожилым людям обязательно нужно ходить в маске.