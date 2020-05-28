В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 июня. Об этом говорится в пресс-релизе регионального правительства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«У нас в каждом городе есть парк или зона для прогулок и отдыха. Ограничений по времени не будет, но оставляем за собой право следить за тем, чтобы все гуляли в масках», — сказал губернатор.

По его словам, в парках можно будет ездить на велосипеде, однако спортивные площадки пока останутся закрытыми.

С завтрашнего дня региональные офисы МФЦ начнут обслуживать физических лиц, объявил Воробьев. «Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15», — уточнил он.

Также разрешено работать магазинам с непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров, имеющим отдельный вход с улицы. Это требование не распространяется на строительные магазины. Рестораны, торговые центры, салоны красоты региональные власти открывать пока не планируют.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!