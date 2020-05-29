Перечислены способы избежать заражения коронавирусом в общественных местах

После ослабления режима ограничений риск заразиться коронавирусом не исчез. Об этом предупредил в интервью «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В частности, после открытия кинотеатров зрителям придется отказаться от напитков и попкорна. «Мы пришли смотреть фильм, значит, только его и смотрим — поедим дома», — сказал он, пояснив, что в любых местах общественного пользования необходимо появляться в нестерильных масках и перчатках.

Рассуждая о фитнес-центрах, Кондрахин рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, а также следить, чтобы персонал дезинфицировал тренажеры. В спортзалах рекомендуется надевать перчатки из хлопка, чтобы ладони не потели, также важно стараться избегать прикосновений руками к лицу.

Самым большим «рассадником заразы» врач назвал магазины косметики. Помимо того, что пробники духов постоянно держат в руках, он указал на неочевидную, но реальную опасность ароматов. «Когда мы распыляем аромат, наше дыхание учащается, и, если рядом окажется больной COVID или ОРВИ, вероятность заразиться от него резко возрастет», — объяснил он.

Желающим посетить салон красоты специалист рекомендовал по возможности приносить свои инструменты, приходить к назначенному времени и не снимать маску.

В России за последние сутки выявлен 8371 инфицированный. Всего в стране за время эпидемии зафиксирован 379 051 случай заражения коронавирусом. Выздоровели более 150 тысяч человек, 4142 пациента умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 9,7 миллиона тестов на коронавирус.

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