Глава Минздрава России заявил о невосприимчивости коронавируса к жаре

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на его интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». В качестве доказательства он привел зарубежный опыт.

Мурашко сказал, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции. «Но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — добавил министр здравоохранения.

Согласно Мурашко, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну или с природно-климатическими факторами. Он также отметил, что сохраняется опасность наслоения коронавируса с другими ОРВИ, пик заболеваемости которыми обычно наступает в осенне-весенний период.

Ранее министр здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом взята под контроль.

В начале июня Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН, сообщил, что жаркая летняя погода вряд ли снизит активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета оказалось переоцененным, потому что распространяется только на уличные поверхности.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!