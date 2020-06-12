В России оценили сообщения о новом неожиданном симптоме коронавируса

Описанный британскими учеными новый симптом коронавируса, который заключается в общем воспалении и высоком содержании сахара и жира в крови пациентов с избыточным весом, на самом деле может быть не связан с COVID-19. Об этом заявил врач-физиотерапевт, президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин, передает РИА Новости.

По его словам, теоретически любая вирусная инфекция может поражать островки Лангерганса (скопления клеток в поджелудочной железе) и приводить к похожим симптомам.

«Не факт, что это специфическое поражение коронавирусное. Это может быть при достаточно большом количестве инфекционных заболеваний», — заключил Гальперин.

Ранее стало известно, что ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля выявили у группы пациентов, главным образом молодых людей с избыточным весом или ожирением, новый симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией. У них неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на заболевание пациентов панкреатитом, хотя признаки не были типичны для этого заболевания.

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