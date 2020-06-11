Названа вероятность создания успешной вакцины от коронавируса

Ученые Университета Джонса Хопкинса в США раскрыли, что SARS-CoV-2 относится к медленно эволюционирующим вирусам, что увеличивает вероятность создания успешной вакцины. Об этом рассказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress.

По словам исследователей, у вируса произошло очень мало генетических изменений с момента появления в 2019 году. Разработка вакцин и лекарств для таких медленно мутирующих штаммов вирусов гораздо проще, чем для тех инфекционных агентов, что быстро меняются, к которым относится, например, возбудитель гриппа. В целом, коронавирусы, насчитывающие сотни видов, мутируют медленнее, чем многие другие вирусы.

При разработке вакцины ученые сосредоточились на S-белке, который находится на внешней поверхности SARS-CoV-2 и позволяет вирусу закрепиться за клетку хозяина и затем проникнуть внутрь нее. В этом белке имеются высокоспецифичные участки, которые вступают в прямой контакт с рецептором на поверхности клетки хозяина и служат наиболее вероятной мишенью для вакцины. На сегодняшний день на этих участках не наблюдалось никаких серьезных изменений ни в одном из 20 тысяч образцов геномов, секвенированных по всему миру.

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