Раскрыта причина высокой мужской смертности при коронавирусе

Медицинские органы штата Огайо (США) выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Исследователи полагают, что проблема связана с гендерными стереотипами, сообщает издание MedicalXpress.

Согласно официальным данным по штату, к 27 мая регион потерял от пандемии COVID-19 2044 жителя, из которых 52 процента составляли мужчины. По мнению профессора эпидемиологии медицинского колледжа при Университете штата Огайо Билла Миллера (Bill Miller), высокую смертность можно объяснить отношением к проблеме среди разных полов. «Мужчины печально известны тем, что откладывают визит к врачу», — отметил Миллер. По его словам, мужская часть населения в подавляющем числе случаев не обращается к врачам даже при первых симптомах COVID-19.

С точкой зрения коллеги согласен специалист некоммерческой больницы OhioHealth доктор Джозеф Гастальдо (Joseph Gastaldo): «Какое-либо заболевание считается признаком слабости, это засело в подсознании многих людей». Еще одной причиной повышенной смертности Джозеф Гастальдо назвал тот факт, что многие «мужские» профессии требовали непосредственного присутствия на работе даже во время карантинных мер — например, в экстренных службах или на стройке.

По статистике, собранной в 2018 году некоммерческой организацией Kaiser Family Foundation, порядка 26 процентов жителей мужского пола в штате Огайо не имеют лечащих врачей или вообще не обращаются в органы здравоохранения. При этом в целом по США эта цифра еще выше — она составляет 28 процентов.

Приводя дополнительные аргументы, доктор Миллер подчеркнул, что мужчины из Огайо чаще страдают заболеваниями легких, сердца и почек, по которым коронавирус ударяет в первую очередь. По данным исследования Kaiser Family Foundation, 22 процента мужчин в регионе являются курильщиками. Для сравнения, вредной привычке подвержены 19 процентов женщин в штате.

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