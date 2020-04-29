Названа причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин

Китайские ученые выяснили, почему мужчины тяжелее переносят COVID-19, чем женщины. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

Медики проанализировали 1019 случаев заражения коронавирусом нового типа, оценив тяжесть протекания болезни и количество летальных случаев. Выяснилось, что при аналогичных условиях, включая примерно одинаковый возраст пациентов и наличие хронических заболеваний, мужчины умирали в 2,4 раза чаще, чем женщины. В изученной группе мужская смертность составила 70,3 процента против 29,7 процента у женской.

Также специалисты проанализировали случаи заболевания атипичной пневмонией в Китае в 2003 году и заметили преобладающее количество мужских смертей. В ходе исследования специалисты назвали главную, по их мнению, причину высокой смертности среди мужчин. Медики выяснили, что клетки легких мужчин содержат больше молекул рецептора ACE2, который играет ключевую роль при заражении как SARS-CoV, так и SARS-CoV-2. При этом представители обоих полов примерно одинаково часто заражаются COVID-19.

Специалисты из Китая подытожили, что провели первое подобное исследование в научной среде, которое объясняет роль гендера при заболеваниях коронавирусом. При этом эксперты уточнили, что полученные ими результаты необходимо проверить дополнительными клиническими испытаниями.

Ранее австралийские генетики выяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины. По их словам, высокая мужская смертность объясняется сочетанием нескольких факторов, включая гены, гормоны, особенности иммунной системы и поведение. Дополнительными причинами также являются хронические заболевания, которые чаще встречаются у мужчин.

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