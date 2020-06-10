Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса

Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы. Это позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A.

Исследователи показали, что одни только ограничительные меры не помогут сдержать повторные вспышки коронавируса. Однако даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от симптомов. Если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией и вызванным ею экономическим кризисом задолго до появления вакцины.

Новый коронавирус передается воздушно-капельным через аэрозоль с вирусными частицами SARS-CoV-2, которые выделяются зараженными людьми при разговоре, кашле или чихании.

Одним из ключевых показателей способности патогена вызвать эпидемию или пандемию является базовый показатель репродукции (БПР или R0), который равен среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. Для SARS-CoV-2 БПР оценивается от 2 до 6,47. Чтобы пандемия замедлилась, нужно, чтобы показатель был ниже единицы.

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