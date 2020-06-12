Эпидемиолог разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров разрешил россиянам ходить в гости и на шашлыки. Медик выразил несогласие с мнением главы Минздрава Михаилом Мурашко отказаться от дружеских посиделок, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я с самого начала говорил ориентироваться не на различные точки зрения, а на данные Роспотребнадзора. Этот тот орган, который точно фиксирует, есть у нас эпидемия или нет. К моей великой радости, за всё это время ни разу эпидемический порог не был превышен», — сказал он.

Гундаров привел данные ведомства о том, что в стране сохраняется нормальная эпидемическая обстановка. «Я поставил диагноз "пандемия страха", поэтому можно выходить», — добавил он, отметив, что сейчас на улице хорошая погода, светит солнце, которое укрепляет организм, увеличивает производство витамина D, а витамин D влияет на иммунитет.

Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в стране в целом взята под контроль. Одновременно он подчеркивает, что в каждом регионе нужно прислушиваться к советам медиков. По словам министра, полностью снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни пока еще все равно рано. Он указывает, что масочный режим в стране должен сохраняться еще какое время. «Пока рано собираться большими компаниями», — предупреждает глава Минздрава.

За последние сутки в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек.

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