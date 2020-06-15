Вирусолог заявил о 100-процентной вероятности второй волны коронавируса в России

Вторая волна коронавируса в России на 100 процентов вероятна, она пройдет осенью 2020 года. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

По его словам, пока что надо подумать о первой волне, которая еще не прошла. Вирусолог уточнил, что если снизить борьбу с инфекцией, то «нормального прекращения волны не будет», особенно в регионах, так как снижение по России «не такое выразительное», как в Москве.

Альштейн добавил, что вирус «вообще никуда не денется», но может ослабевать с точки зрения летальности. Однако его заражающий эффект будет не только сохраняться, но и расти, уверен доктор.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что россиянам не стоит стремиться быстрее переболеть коронавирусом для получения иммунитета, так как высоки риски развития осложнений. Кроме того, антитела появляются в итоге не у всех.

С начала пандемии в России выявили 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровели 284 539 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!