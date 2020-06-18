Володин сравнил российскую систему здравоохранения с американской

Система здравоохранения России более эффективная, чем в США. Это показала пандемия коронавируса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru».

По его словам, самое печальное заключается в том, что те стандарты, которые декларировал Вашингтон, оказались только на бумаге или для других стран. Володин пояснил, что, несмотря на успехи США в медицине, помощь гражданам в стране оказывалась хуже, чем в России, так как многие не могли оплатить необходимые медицинские услуги.

«52 процентов погибших от коронавируса — на дому, более 20 процентов умерли в домах престарелых. Это говорит о том, что им не оказана медицинская помощь, это говорит о том, что у них либо не было страховки, либо эта страховка не покрывала затраты нахождения, допустим, на ИВЛ», — сказал Володин, сравнивая российскую систему здравоохранения с американской.

Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время. В нем Володин рассказал также о том, что будет после президента России Владимира Путина, о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.

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