Российская больница закупила современные плоскопанельные детекторы

Городская клиническая больница №11 Барнаула закупила современные плоскопанельные детекторы, позволяющие делать рентгеновские снимки в палате, не отходя от постели пациента. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Алтайского края.

Плоскопанельные детекторы позволяют получить качественный цифровой снимок, независимо от окружающих условий и состояния пациента. Это очень важно для палат интенсивной терапии и реанимации. «Снимки, полученные с детекторов, могут служить альтернативой КТ-исследованиям для лежачих больных, в том числе при диагностике осложнений при COVID-19. Цифровой снимок можно передать по интернету для описания или консультации другой медорганизации», — рассказали в пресс-службе.

Барнаульская больница №11 — первая в Алтайском крае, которая перешла на новый уровень оцифровывания снимков. Один комплект оборудования стоит 2,3 миллиона рублей, всего приобрели три таких аппарата и планируют закупать еще.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Здравоохранение». В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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