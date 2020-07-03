Жителей российского региона с предрасположенностью к раку возьмут под контроль

Жителей Свердловской области с генетической предрасположенностью к раку возьмут под особый контроль. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Минздрава России.

Наблюдением за такими пациентами в регионе займется Свердловский областной онкодиспансер. Для них разработают индивидуальный план профилактических осмотров, который может включать в себя не только регулярные посещения онкологов, но и дополнительные обследования.

«Наследственные формы рака вызывают небольшой процент от общего количества онкологических заболеваний. Однако если молекулярно-генетические исследования показывают наличие мутации в генах — риск развития злокачественной опухоли очень высок, в несколько раз выше, чем у обычного пациента», — рассказал заместитель главного врача онкодиспансера по лечебной работе Дмитрий Емельянов.

Он отметил, что крайне важно вовремя обнаружить новообразование и эффективно его пролечить — тогда с большой вероятностью человек быстро вернется к привычному образу жизни.

В начала 2020 года в Свердловском онкодиспансере провели 1,8 тысячи молекулярно-генетических исследований. Направление развивают в рамках национального проекта «Здравоохранение», которые будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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