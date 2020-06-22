Сосудистым центрам российского региона выделят полмиллиона рублей

Сосудистым центра Ростовской области выделят почти полмиллиона рублей на переоснащение. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Там уточнили, что сейчас первичные сосудисты отделения работают в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге и Волгодонске. К концу 2020 года жители области смогут получать необходимую помощь в Каменске-Шахтинском и Сальске. «Первичные сосудистые отделения оснащены современным оборудованием (в том числе ангиографами), жителям оказывается полный цикл медицинской помощи, включая стентирование и установку кардиостимуляторов», — говорится в сообщении правительства.

Создание первичного сосудистого отделения в больнице Сальска и переоснащение такого отделения в больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.

Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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