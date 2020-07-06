В Астраханской области построят 70 фельдшерско-акушерских пунктов

Власти Астраханской области планируют построить и открыть в регионе 70 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) до конца 2024 года. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на проект стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года.

Ожидается, что в 2020-м появится 27 ФАПов. Речь идет об Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Икрянинском, Камызякском, Красноярском, Наримановском, Харабалинском и Черноярском районах. Кроме того, в 2020-2024 годах планируется построить 16 структурных подразделений медицинских организаций, в том числе шесть поликлиник в Астраханской области и четыре поликлиники в региональном центре.

В настоящее время в Астраханской области работает 51 медицинская организация, первичную медико-санитарную помощь оказывают 117 подразделений. Помимо поликлиник, в селах открыты 149 ФАПов, 45 врачебных амбулаторий, 40 кабинетов врачей общей практики, 94 терапевтических и 75 педиатрических участков.

Увеличение охвата профилактическими осмотрами и диспансеризацией является одной из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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