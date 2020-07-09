Кемеровские онкологи провели уникальную операцию на легких пациента

Врачи Кемеровского клинического онкологического диспансера провели уникальную операцию на легких пациента — микроволновую термоабляцию опухоли. Об этом сообщается на сайте медучреждения.

Операцию провели при помощи оборудования, поступившего в больницу в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение». Аппарат излучает микроволны, которые проходят через специальную иглу — она вводится в опухоль или метастаз. Под действием микроволн клетки нагреваются до 100 градусов и разрушаются. Такой метод уже успешно используется при лечении метастазов в печени.

Пациентом, перенесшим операцию, стал 70-летний житель Кузбасса с опухолью верхней доли левого легкого диаметром четыре сантиметра, которая прилегала к грудной стенке. Медики установили вторую стадию рака. Из-за того, что у больного имелась серьезная сосудисто-сердечная патология, традиционным способом удалить опухоль было нельзя. Тогда врачи отделения торако-абдоминальной хирургии решили применить термоабляцию. Операция прошла успешно.

Через месяц мужчина пройдет компьютерную томографию. Если исследование покажет, что часть опухоли осталась, будет назначена лучевая терапия, чтобы долечить эту зону.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Проект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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