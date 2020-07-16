Российский онкодиспансер оснастят оборудованием на 111 миллионов рублей

В Биробиджане в рамках национального проекта «Здравоохранение» онкологический диспансер оснастят новым оборудованием стоимостью более 111 миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства Еврейской автономии (ЕАО).

Уточняется, что на выделенные средства приобретут 28 единиц оборудования. В настоящее время медучреждение уже получило аппарат УЗИ экспертного класса.

«Тот случай, когда результат взаимодействия региона с федеральным центром уже приносит пользу пациентам. Из-за довольно длительного периода действия государственных программ людям иногда кажется, что все благие начинания остаются на бумаге. Но это далеко не всегда так», — заключил врио главы ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Ранее городская клиническая больница №11 Барнаула закупила современные плоскопанельные детекторы, позволяющие делать рентгеновские снимки в палате, не отходя от постели пациента. Один комплект оборудования стоит 2,3 миллиона рублей, всего приобрели три таких аппарата и планируют закупать еще.

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.