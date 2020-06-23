Современную детскую больницу построят в Забайкальском крае

Новая краевая детская клиническая больница появится в Чите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Забайкальского края.

Глава регионального ведомства Анна Шангина рассказала, что в медучреждении установят современное оборудование, которое увеличит точность диагностики врожденных пороков развития и хирургической патологии у детей раннего возраста, а также расширит возможности хирургии. «Запланированное создание центра кардиохирургии снизит младенческую смертность от врожденных пороков развития сердечно-сосудистой системы», — добавила она.

Также за счет нового комплекса будет увеличено количество мест реанимации и интенсивной терапии новорожденных и детей раннего возраста. Строительство больницы предусмотрено национальным проектом «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей.

Нацпроект направлен на обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!