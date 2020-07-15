Еще один российский регион получил 11 автомобилей скорой помощи

Северная Осетия получила 11 автомобилей скорой помощи класса «С». Ключи от них вручил водителям специализированной службы глава республики Вячеслав Битаров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства российского региона.

«В последние месяцы на вас легла дополнительная нагрузка по защите наших граждан от опасного вируса. Рискуя собственным здоровьем, вы продолжали и продолжаете успешно осуществлять возложенные на вас задачи», — отметил Битаров, выразив медикам благодарность за их труд.

По данным агентства, за три года республика получила 72 автомобиля скорой помощи. Каждый из них оснащен современным медицинским оборудованием и предназначен для оказания экстренной помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Кроме того, в Северной Осетии строятся и реконструируются больницы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Нацпроект «Здравоохранение» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова.