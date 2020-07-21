Путин поручил обеспечить сортировку всего бытового мусора России

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сортировку всего бытового мусора в стране в течение десяти лет. Об этом сообщается в подписанном главой государства указе о национальных целях развития до 2030 года, текст которого приводится на сайте Кремля.

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Помимо стопроцентной сортировки бытового мусора необходимо вдвое снизить объем отправляемых на полигоны отходов и создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, говорится в подписанном Путиным указе. Также президент поручил снизить выбросы наиболее вредных для человека и природы опасных загрязняющих веществ в два раза и ликвидировать наиболее опасные для окружающей среды объекты.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология». Нацпроект направлен на комплексное решение экологических проблем страны. На его реализацию направят четыре триллиона рублей, три из которых получат от инвесторов. В него также входят такие подразделы, как «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий» и «Оздоровление Волги».