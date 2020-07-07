В Сахалинской области установят более тысячи мусорных евроконтейнеров

Правительство Сахалинской области планирует оборудовать все дворы многоквартирных домов современными евроконтейнерами для мусора. Об этом власти региона сообщили ТАСС.

Всего в области установят 1148 баков на придомовых площадках. Евроконтейнеры вмещают в два раза больше мусора и снабжены специальными крышками, благодаря которым мусор не разлетается по окрестностям дворов. Работы по установке будут проводиться в целях борьбы с несанкционированными свалками в рамках реализации национального проекта «Экология».

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Во всех районах региона также были заключены договоры с региональным оператором на вывоз коммунальных отходов, документы оформили 5,9 тысячи субъектов бизнеса.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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