В Югре потратят 350 миллионов рублей на транспортировку отходов

Региональный оператор «Югра-Экология» направил 350 миллионов рублей на поддержку работы контрагентов-операторов по транспортировке отходов. Решение принято из-за пандемии коронавируса, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Деньги были получены оператором «Югра-Экология» от Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа. Это льготный заем, который был выделен на год под один процент годовых. Поддержка проводится с целью обеспечения бесперебойной работы по вывозу и размещению отходов в реалиях пандемии.

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В настоящее время около 70 процентов расходов регоператоров составляет перемещение отходов, поскольку многие граждане сидят дома. В условиях пандемии счета за отходы неработающим предприятиям не выставлялись, у таких организаций появилась возможность сэкономить на мусоре. Траты региональных операторов на перевозку отходов при этом выросли.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».

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