Названо число незаконных свалок в России

Куратор мусорной реформы в России — Российский экологический оператор (РЭО) — назвал число работающих незаконных свалок. По его данным, в стране деятельность ведут 1,5 тысячи полигонов, которые отсутствуют в государственном реестре объектов размещения отходов, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Свалки, на которых должна быть остановлена работа, РЭО включил в свою интерактивную федеральную схему по обращению с отходами. Куратор мусорной реформы подразделяет такие свалки на три типа: несанкционированные (426 свалок), санкционированные, но не вошедшие в реестр (571 свалка), и места для хранения отходов (556 свалок).

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В общей сложности РЭО насчитывает 1553 несанкционированных объекта. В действительности их больше, но куратор включил в схему только те, которые до сих пор использовались централизованно и на которые десятилетиями свозились отходы. В основном такие свалки расположены на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Сибири. В этих регионах есть недостаток мусорных полигонов в связи с большим количеством удаленных населенных пунктов и низким уровнем жизни.

Федеральная схема создана на основе данных региональных властей и анализа территориальных схем по обращению с отходами. При ее создании также учитывались сведения региональных операторов, занимающихся вывозом и утилизацией мусора. Окончательно схему доработают к октябрю 2020 года.

Мусорная реформа реализуется в России с 2019 года. Она предполагает обязательную легализацию всех полигонов, введенных в эксплуатацию до ее начала. Они должны соответствовать требованиям Росприроднадзора и входить в реестр. В настоящее время в последнем содержатся сведения о 1118 объектах.

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