В России нашли радикальный способ решить проблему мусора

Власти России нашли радикальный способ решить проблему утилизации упаковок товаров, чтобы они не попадали на свалки. В Минприроды предложили полностью возложить траты за это на бизнес. Такая норма содержится в доработанной концепции расширенной ответственности производителя, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В настоящее время в России действует концепция 2014 года, согласно которой производители должны либо утилизировать около 15 процентов товаров и упаковки, либо платить экологический сбор. Однако в Минприроды сетуют, что действующий механизм неэффективен и компании либо не отчитываются перед властями, либо предоставляют фиктивные данные. Также в ведомстве отметили проблемы с собираемостью экологического сбора.

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Чтобы закрыть вопросы, Минприроды предлагает повысить норматив утилизации до 100 процентов и забрать у производителей возможность самостоятельно утилизировать товары. Такие меры повысят собираемость сбора до 136 миллиардов рублей в год — для сравнения, на 2020-й прогноз поступлений от него в бюджет составляет 2,8 миллиарда рублей, пишут «Ведомости».

Стопроцентный экологический сбор с упаковки предлагают ввести с 2021 года, а с товаров — с 2022-2024 годов. Начать вводить его хотят с производителей батареек, ртутных ламп, электроники и автомобильных шин. Средства, которые удастся собрать, получат занимающиеся сортировкой и переработкой вторсырья компании. Для россиян нововведения обернутся снижением платежей за вывоз отходов, собранных раздельно, по сравнению с вывозом смешанных отходов, сообщили в Минприроды. Концепцию пока не обсудили с бизнесом, это планируется сделать до 10 марта 2020 года.

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