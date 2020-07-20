Борьбу со свалками начнут по всей России

Борьбу с несанкционированными начнут по всей России. Об этом объявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Чиновник подчеркнул, что власти продолжают работу по ликвидации незаконных свалок в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна», части национального проекта «Экология». «В течение трех лет мы выделим более 3,5 миллиарда рублей бюджетам шести регионов на ликвидацию таких объектов, в том числе до конца текущего года — свыше миллиарда рублей», — заявил Мишустин.

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Премьер-министр добавил, что такие финансовые вливания помогут рекультивировать крупные несанкционированные свалки в республиках Татарстан и Северная Осетия, а также в Нижегородской, Липецкой, Тверской и Тульской областях. Отмечается, что такая же работа идет в Московской области — там к рекультивации готовят четыре мусорных полигона, на это в рамках нацпроекта выделят более 2,5 миллиарда рублей. «Мы будем продолжать такую работу по всей стране», — пообещал Мишустин.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом национального проекта «Экология».