Одобрен план создания железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поддержал идею о строительстве железнодорожной ветки до аэропорта Симферополя — единственного на Крымском полуострове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Также обсуждалось развитие железной дороги на участке между Симферополем и Севастополем. «Мы рассмотрели возможность более эффективного использования железной дороги между Симферополем и Севастополем, чтобы все-таки более часто начали работать пригородные электрички рассматриваем возможность использования как городского транспорта», — сказал Хуснуллин.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.