Трассу Астрахань — Махачкала пообещали достроить к концу года

Новую двухполосную автодорогу Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала введут в эксплуатацию в декабре текущего года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На сегодняшний день завершено строительство второй очереди трассы на участке от границы Республики Калмыкия и Астраханской области до населенного пункта Артезиан. Общая протяженность дороги составляет 94 километра.

Автодорога Р-215 Астрахань — Махачкала является частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Трасса связывает республики Калмыкия и Дагестан с морским торговым портом в районе села Оля Лиманского района Астраханской области. Объект реализуется в рамках проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.