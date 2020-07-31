Россия примет участие в конкурсах на поставку средств защиты в Европу

Российские компании начинают поставки пробных партий и образцов средств защиты, в том числе масок, в Европу, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. После прохождения сертификации они будут участвовать в конкурсах на поставку в европейские страны, добавил министр. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Работаем со словенской, польской и словацкой сертификационными лабораториями по вопросу сертификации нашей продукции», — рассказал он и добавил, что сертификация может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Образцы масок и костюмов уже отправили во Францию, скоро пробную партию пошлют в Грецию.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.