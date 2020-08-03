На трассе А-181 в Ленобласти построят десять сооружений

На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Ленинградской области ведется строительство десяти искусственных сооружений. Речь идет о мостах, путепроводах, пешеходных переходах и скотопрогонах. Об этом сообщает портал Dorinfo.

В частности, на 77-м километре трассы устраивают шпунтовое ограждение под котлован для будущего моста через реку Грязновка. Для автомобилистов здесь проложили временный объезд. Строительно-монтажные работы выполняются на дороге от Огоньков до Гаврилово с 65-го по 122-й километр, их ввод в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. Все участки реконструкции трассы включены в нацпроект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.