Российский регион сохранил экспорт сои во время пандемии

Экспорт основных сельскохозяйственных культур из Амурской области — сои и соевого шпорта — за полгода сохранился практически на уровне 2019 года, несмотря на трудности, связанные с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Основным покупателем является Китай, однако продукция экспортируется и в ряд других стран — Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Японию, Узбекистан. За истекший период 2020 года в эти страны отгружено более 200 тысяч тонн сои, 15 тысяч тонн соевого шрота, 0,5 тысячи тонн рапса», — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.