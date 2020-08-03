Россия поставит на экспорт сотни аппаратов ИВЛ

Россия сегодня ведет переговоры о поставках аппаратов ИВЛ собственного производства с 16 странами. Поставки аппаратов искусственной вентиляции легких за рубеж достигнут сотен единиц. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Переговоры о поставках ведутся с такими странами, как Индия и Пакистан, Египет, Израиль, страны СНГ и Европы, а также Ближнего Востока и даже Латинской Америки.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.