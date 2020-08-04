Определен срок реконструкции аэропорта Якутска

Реконструкцию аэропорта Якутск планируют завершить в 2023 году, пандемия коронавируса на график работ не повлияла, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

«Завершение работ запланировано на 2023 год. Пандемия не повлияла на ход реконструкции взлетно-посадочной полосы, работы ведутся согласно утвержденному графику», — уточнили в ведомстве. На реконструкцию ВПП (III очередь) в 2019-2022 годах предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 4,2 миллиарда рублей по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.