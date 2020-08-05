Российский регион в 16 раз увеличил объем экспорта сахара

Аграрии Краснодарского края, одного из основных производителей сахара в России, в 16 раз в 2020 году увеличили объемы экспорта сахара и приступили к уборке сахарной свеклы на площади 170 тысяч гектаров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Кубанский сахар экспортируется в такие страны как Белоруссия, Грузия, Греция, Турция, Мадагаскар, Израиль, США, ЮАР, Армения, Азербайджан и другие. «С начала года край отправил за рубеж более 158 тысяч тонн сахара, увеличив тем самым поставки в рамках нацпроекта в 16 раз», — сообщили местные власти.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.