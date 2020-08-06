В России увеличат мощность морских портов

Мощность портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов уже через четыре года увеличится более чем на 300 миллионов тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова приводит «Интерфакс».

«Вплоть до 2024 года расписаны планы развития портов Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Таким образом, уже через 4 года их мощность увеличится более чем на 300 миллионов тонн», — подчеркнул он. По его словам, серьезное развитие получит порт Ванино в Хабаровском крае, грузоперевалочная мощность которого к 2024 году увеличится на 45 миллионов тонн.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.