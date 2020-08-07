На трассе в обход Усолья-Сибирского развернулось строительство мостов

На трассе Р-255 «Сибирь» в обход города Усолье-Сибирское, Иркутская область, началось возведение четырех мостов, путепровода через железную дорогу и надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает портал irk.ru.

Речь идет о мостах через реки Картагон и Тельминка, а также двойном мосте через реку Биликтуйка. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Отмечается, что общая протяженность дороги составит 42,6 километра. Проектом предусмотрено создание пяти мостов, пяти путепроводов и шести транспортных развязок, а также двух наземных переходов и четырех автобусных остановок. Автодорога также получит барьерное ограждение.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.