Объем экспорта продукции АПК Московской области увеличился

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области за шесть месяцев 2020 года увеличили экспорт продукции АПК на 13,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более $505 млн, что на 13,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшим спросом пищевая продукция из Подмосковья пользуется в странах СНГ, в Турции, Иране, Сирии, Франции, Германии», — уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.