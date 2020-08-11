Подписан контракт на строительство нового терминала аэропорта Новосибирска

В Новосибирской области подписали контракт о строительстве нового терминала Международного аэропорта Толмачево им. А. И. Покрышкина. Строительством будет заниматься та же фирма, что строила терминал в столичном Домодедове. Первый этап работ будет завершен в третьем квартале 2022 года, а к строительству привлекут и новосибирские компании. Об этом сообщает портал «Бердск.Онлайн».

«Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы при строительстве такого крупного объекта максимально задействовать наших строителей, поставщиков материалов и оборудования. Во-первых, это рабочие места для наших жителей, это дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Но значение объекта для региона измеряется не только деньгами», — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.