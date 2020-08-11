В большинстве российских регионов смогут создать временные рабочие места

Соглашения о создании временных рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся под риском увольнения, были заключены с 79 регионами России. На создание таких мест из резервного фонда правительства выделено порядка четырех миллиардов рублей, указали в Минтруде. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

С помощью этих средств региональные власти смогут компенсировать часть расходов предприятий на зарплаты работникам. Наибольший объем субсидий предоставляется Свердловской и Ростовской областям, республикам Татарстан и Башкортостан, Пермскому и Краснодарскому краям.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.