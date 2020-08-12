Иркутская область получила субсидии на десятки миллионов рублей

Иркутская область получила субсидию из федерального бюджета в размере более 27 миллионов рублей, которые пойдут на возмещение части затрат на производство масличных культур — одного из основных продуктов экспорта области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Средства федеральной субсидии регион получил впервые в рамках реализации проекта «Экспорт продукции АПК», уточнили в местном правительстве. Сельхозпроизводители в 2020 году перераспределили посевные площади, ориентируясь на экспорт и на 45 процентов увеличили посевы масличных культур, в частности рапса.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.