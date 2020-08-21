Россия прикроется «летающими лодками»

Российскую Арктику прикроет отряд «летающих лодок» — самолетов-амфибий Бе-200 «Альтаир», сообщают «Известия», ссылаясь на собеседников в Минобороны.

Согласно данным газеты, машины в поисково-спасательной и противолодочной модификациях будут поставлены на Северный флот, где будут использоваться в любую погоду с суши и с моря. Таким образом Минобороны планирует укрепить защиту позиционного района развертывания российских атомных подлодок.

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Под место базирования Бе-200 «Альтаир» планируется восстановить и модернизировать единственный в Заполярье гидроаэродром, расположенный в поселке Сафоново под Мурманском. В настоящее время там располагается военный музей. Сроки комплектования отряда, как утверждает издание, зависят от промышленности.

В публикации издания не уточняется, какие двигатели получат Бе-200 «Альтаир» для Минобороны России.

В сентябре 2018 года гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК) Юрий Грудинин заявил, что возглавляемое им предприятие предложит заказчикам две версии самолета-амфибии Бе-200. Одна из них получит российско-французские двигатели SaM146 (устанавливаются на самолет Sukhoi SuperJet 100), тогда как на вторую будут установлены украинские Д-436ТП.