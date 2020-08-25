В России активизируют внедрение искусственного интеллекта

В России планируют активизировать усилия по внедрению искусственного интеллекта в ведомства и компании. Разработкой планов соответствующих мероприятий займутся руководители цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти, сообщается на сайте российского правительства.

«Мероприятия по искусственному интеллекту войдут в национальные и федеральные проекты, ведомственные программы цифровой трансформации. Каждому ведомству предстоит разработать дорожные карты по внедрению ИИ в деятельность своих ведомств и отраслей», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Он добавил, что правительство также предусмотрит меры поддержки отечественных технологий и стимулирования внедрения ИИ в компаниях. В частности, речь идет о финансировании пилотных внедрений отечественных решений и поддержке стартапов на ранних стадиях.

При этом в качестве приоритетных направлений будут рассматриваться здравоохранение, сельское хозяйство, транспорт и промышленность.

Развитие цифровой экономики в России и цифровая трансформация предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.