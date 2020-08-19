Российский регион цифровизируют по нескольким направлениям

В Ульяновской области началась разработка моделей, которые позволят цирофвизировать регион сразу по нескольким направлениям. Об этом в среду, 19 августа, сообщил ТАСС руководитель Агентства технологического развития области Вадим Павлов.

По его словам, в настоящее время уже ведется работа над созданием 19 целевых моделей цифровизации отраслей региона. Ей руководят так называемые «цифровые капитаны» — представители министерств и ведомств, ответственные за цифровую трансформацию от каждого ведомства.

«Такой поход в работе позволяет сделать приоритетными цифровые проекты, а также внедрять лучшие практики по их финансированию. Необходимые реестры данных будут собраны в рамках единого окна и использованы в разрезе каждой отрасли», — пояснил Павлов.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.