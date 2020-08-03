На цифровую трансформацию Северного Кавказа выделят 86 миллиардов рублей

На проекты по цифровой трансформации регионов Северо-Кавказского федерального округа до 2024 года будет выделено порядка 86 миллиардов рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Там уточнили, что в каждом из северокавказских регионов из числа представителей исполнительной власти выберут руководителей цифровой трансформации. Координировать их работу будет Минкомсвязь России.

«Ведомство будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте», — подчеркнули в пресс-службе.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на его реализацию планируется выделить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.