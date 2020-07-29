Тысячи жителей российского региона обучат цифровым профессиям

Тысячи жителей Башкирии смогут бесплатно освоить цифровые профессии в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор ассоциации образовательных организаций «Электронное образование Республики Башкортостан» Руслан Габидуллин.

«В этом году по программе "Ключевые компетенции в цифровой экономике" в рамках нацпроекта планируем обучить 13 тысяч граждан, абсолютно бесплатно. Всех обучающихся будут сопровождать тьюторы ассоциации электронного образования республики, это сопровождение будет в постоянном режиме, оно будет включать и технические, и содержательное аспекты подготовки», — рассказал Габидуллин.

По его словам, программа будет разделена на три уровня сложности: перед тем, как приступить к обучению слушатели должны будут пройти тестирование, по которому будет определен уровень их базовых знаний. График обучения также будет составляться индивидуально.

Как пояснил Габидуллин, всего в программу включат пять блоков: информационная и коммуникационная грамотность, навыки создания цифрового контента, информационная безопасность, навыки решения проблем в цифровой среде. В конце обучения участники получат сертификаты.

Данная инициатива реализуется в рамках федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.