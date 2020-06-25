Повышение цифровой грамотности россиян оценили в 250 миллионов рублей

На реализацию программы по повышению цифровой грамотности россиян может потребоваться до 250 миллионов рублей из средств бюджета. Такую оценку представили специалисты рабочей группы АНО «Цифровая экономика», передает ТАСС.

Как отмечается, соответствующую инициативу предлагается включить в федеральную программу «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». Кроме того, участники рабочей группы посоветовали внести в программу еще несколько статей расходов, в частности, на анализ защищенности государственных информационных систем и повышение квалификации и профессиональную переподготовку профессорско-преподавательского состава в области информационной безопасности.

В общей сложности на исполнение федеральной программы предлагается выделить на 7 миллиардов рублей большей изначальной запланированной суммы в 30 миллиардов рублей. При этом 6 миллиардов дополнительных средств планируется выделить из госбюджета. Предложения рабочей группы будут направлены на согласование в Минкомсвязь России, окончательное же решение примет правительство.

Повышение цифровой грамотности населения и овладение россиянами ключевыми компетенциями цифровой экономики предусмотрены нацпроектом «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Он также предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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