Российский регион перевыполнил планы по цифровизации в семь раз

Псковская область в семь раз перевыполнила планы по внедрению в учреждениях региона цифрового государственного управления. Об этом во вторник, 16 июня, сообщил ТАСС руководитель областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев.

«Важный для нас показатель, по которому мы демонстрируем рекордную динамику — это доля информационных систем, функционирующих на базе отечественного программного обеспечения. В 2019 году показатель должен быть 10 процентов. Но мы перевыполнили его в семь раз», — отметил Матвеев, уточнив, что изначально таких результатов планировалось добиться только к 2023 году.

По его словам, в настоящее время в администрации региона пользуются всего лишь одной зарубежной системой. Отказать от нее планируется до конца года, подчеркнул чиновник. Как отметил Матвеев, переход на отечественное ПО позволяет существенно снизить риск возникновения сбоев и повысить информационную безопасность.

Перевод работы органов власти в цифровой формат предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика», который утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. Целями нацпроекта также являются увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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