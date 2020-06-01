Цифровизацию российских городов оценят

В России оценят цифровизацию городов и выберут лучшие муниципальные практики в рамках одноименного конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Как отмечается, при выборе победителя будут, в частности, учитываться результаты внедрения в городах различных цифровых технологий в рамках проекта «Умный город».

Согласно постановлению, обладатели первых и других призовых мест смогут рассчитывать на премии в размере от 10 до 75 миллионов рублей.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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