В российском городе установят камеры для борьбы со стихийными свалками

В Южно-Сахалинске установят камеры наблюдения для выявления нарушителей в местах возможного стихийного скопления мусора. Об этом в пятницу, 22 мая, рассказал ТАСС, мэр областного центра Сергей Надсадин.

Видеонаблюдение появится в рамках проекта «Умный город», соглашение о реализации которого подписали в 2019 году министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и Сергей Надсадин.

«Буквально сегодня у нас состоялся разговор с курирующим [это направление] заместителем председателя правительства [Сахалинской области] Вячеславом Аленьковым, с которым мы обсуждали вопрос установки камер в местах, которые требуют обеспечения контроля за процессом несоздавания стихийных свалок», — рассказал Надсадин, однако не уточнил сроки реализации проекта.

На сегодняшний день проблема стихийных свалок для Сахалинской области остается острой. По данным на 1 января, в регионе были зарегистрированы 123 незаконные свалки, но уже к концу апреля их численность возросла до 300.

Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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